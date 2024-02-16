Суд вынес решение по материалам новоуральской полиции по незаконному обороту алкоголя

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел протокол об административном правонарушении за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении индивидуального предпринимателя г.
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