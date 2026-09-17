Выставка «Купеческий портрет» открылась благодаря ЛУКОЙЛу

16 сентября в Астраханской государственной картинной галерее им. П.М. Догадина открылась большая экспозиция «Купеческий портрет», подготовленная совместно с Российским историческим музеем.
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