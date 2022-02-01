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24 новых случая ковида зафиксировано среди лиц, связанных с проведением Олимпиады-2022 в Пекине

24 новых случая коронавируса выявлено среди лиц, связанных с проведением Олимпиады в Пекине. 16 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 11 из них были получены в аэропорту.

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