В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

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Комментарии
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Константин Самарин
Эстонскому-то премьеру чего бояться? Собрал чемодан, и дернул из уже полупустой страны , за океан, под крыло хозяину. Вот и выеживается, понимая, что даже если Эстония иссчезнет с карты Мира, ни кто этого даже не заметит.
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