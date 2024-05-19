В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского

Константин Самарин

Эстонскому-то премьеру чего бояться? Собрал чемодан, и дернул из уже полупустой страны , за океан, под крыло хозяину. Вот и выеживается, понимая, что даже если Эстония иссчезнет с карты Мира, ни кто этого даже не заметит.