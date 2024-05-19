Известия/Тарас Петренко Президента Украины Владимира Зеленского разочаровал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, потому что он понимает, что Запад все больше хочет мира с Россией.
В Киеве раскрыли, чем Блинкен огорчил Зеленского
Комментарии
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Константин Самарин
Эстонскому-то премьеру чего бояться? Собрал чемодан, и дернул из уже полупустой страны , за океан, под крыло хозяину. Вот и выеживается, понимая, что даже если Эстония иссчезнет с карты Мира, ни кто этого даже не заметит.
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