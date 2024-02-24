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  • sorsw
    Орловцам надо лучше свои кости укреплять! 🤔Травмпункт больни...
  • Неважно Неважно
    Всех чиновников надо направлять на переподготовку в зону сво а потом давать им должность что бы на своей шкуре испыта...Орловский боец СВ...
  • Иван Иванов
    Да ещё и уронили....Орловского подрос...

В Орловской области выросло число аптек

В Орловской области выросло число аптек

Сегодня, 24 февраля, Орелстат опубликовал данные о количестве аптек в Орле и Орловской области. Согласно представленной информации, общее количество аптек в регионе достигло 237, а также 212 аптечных киосков и пунктов.

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