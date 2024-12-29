Эн+ Тепло Волга наградила победителей конкурса детского рисунка

27 декабря подведены итоги конкурса детских рисунков «На страже тепла и энергии», который с ноября по декабрь проводила компания Эн+ Тепло Волга совместно с Централизованной библиотечной системой Автозаводского района.
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