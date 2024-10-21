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Кот Мостик: Коллеги, я все вижу. У вас на лицах написано: "понедельник - день тяжелый" Просыпаемся, улыбаемся и за работу @cat_the_most

Кот Мостик: Коллеги, я все вижу. У вас на лицах написано: "понедельник - день тяжелый" Просыпаемся, улыбаемся и за работу @cat_the_most

Коллеги, я все вижуУ вас на лицах написано: "понедельник - день тяжелый"Просыпаемся, улыбаемся и за работу@cat_the_mostЧитать подробнее>>> .

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