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«Слава богу… Был бы как Володька» - рассказ Аршавина о том, как он не перешел из «Зенита» в «Спартак»

«Слава богу… Был бы как Володька» - рассказ Аршавина о том, как он не перешел из «Зенита» в «Спартак»

Бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин на канале FONBET поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в московский «Спартак», рассказываетsport24.

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