Коллектив Регионального фонда капитального ремонта от всей души поздравляет всех с наступающим Новым 2025 годом!Для каждого из нас это самый любимый и долгожданный праздник, пора волшебства и исполнения желаний!Пусть наступающий праздник принесет множество волнительных и приятных моментов, а в вашем окружении будут только добрые и.