Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки

На проходившем в Вашингтоне форуме «Modern Day Marine» выступил капитан армии США Брейден Трент. Форум — это что-то среднее между выставкой и открытым дискуссионным клубом обо всём, что хоть какое-то отношение имеет к Корпусу морской пехоты США.