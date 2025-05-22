Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки

На проходившем в Вашингтоне форуме «Modern Day Marine» выступил капитан армии США Брейден Трент. Форум — это что-то среднее между выставкой и открытым дискуссионным клубом обо всём, что хоть какое-то отношение имеет к Корпусу морской пехоты США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии