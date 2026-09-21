Арзуманян освобожден от должности посла Армении в Польше

Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил Александра Арзуманяна от должности посла республики в Польше, которую тот занимал с сентября 2023 года.
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