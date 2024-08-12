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Военное обозрение

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Опубликованы кадры, на которых боец ВС РФ уничтожил вражеский дрон выстрелом из автомата

Опубликованы кадры, на которых боец ВС РФ уничтожил вражеский дрон выстрелом из автомата

Боец ВС РФ спас себя и сослуживцев, уничтожив дрон-камикадзе ВСУ выстрелом из автомата.

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