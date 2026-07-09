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Пятый канал

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Российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки

Российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки

Иногда, чтобы тебя услышали, достаточно нескольких слов написанных на куске картона. Семья из Константиновки решилась на отчаянный поступок — они вывесили самодельный плакат с просьбой о помощи и стали ждать.

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