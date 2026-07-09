Российские бойцы вывели семью с ребенком из заминированной Константиновки

Иногда, чтобы тебя услышали, достаточно нескольких слов написанных на куске картона. Семья из Константиновки решилась на отчаянный поступок — они вывесили самодельный плакат с просьбой о помощи и стали ждать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии