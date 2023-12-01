«Мы 20 лет ждали, чтобы сделать это»: Homeworld 3 наконец получила дату выхода, а в р...

«Мы 20 лет ждали, чтобы сделать это»: Homeworld 3 наконец получила дату выхода, а в российском Steam открылся предзаказКак и было обещано, в рамках прошедшей накануне презентации PC Gaming Show: Most Wanted издательство Gearbox Publishing и канадская студия Blackbird Interactive (Hardspace: Shipbreaker) и правда поделились «критически важной информацией» о своей космической стратегии Homeworld 3.