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Врач Арзамасцев заявил, что зеленые овощи и рыбу полезно есть при варикозе

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил в беседе с «Москвой 24», что людям, страдающим варикозным расширением вен, необходимо особое внимание уделять питанию, выбирая продукты, способствующие укреплению сосудов.

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