Врач Арзамасцев заявил, что зеленые овощи и рыбу полезно есть при варикозе

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил в беседе с «Москвой 24», что людям, страдающим варикозным расширением вен, необходимо особое внимание уделять питанию, выбирая продукты, способствующие укреплению сосудов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии