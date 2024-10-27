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Минеральная пудра: что это и для чего она нужна?

Минеральная пудра: что это и для чего она нужна?

Что отличает минеральную пудру от обычной? Главное отличие – это состав. В отличие от обычной пудры, которая может содержать тальк, парабены, отдушки и другие синтетические компоненты, минеральная пудра состоит исключительно из натуральных минералов.

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