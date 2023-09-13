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Данк Остина Ривза и трехочковый Микэла Бриджеса – в подборке лучших моментов сборной США на ЧМ-2023

Данк Остина Ривза и трехочковый Микэла Бриджеса – в подборке лучших моментов сборной США на ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов сборной США на ЧМ-2023.  В видео вошли эффектный данк Остина Ривза и спасительный трехочковый Микэла Бриджеса.

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