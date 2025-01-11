3216 прочтений Вчера Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 10 человек, а оценка ущерба увеличилась в три раза - с 50 до 150 млрд долл.
"Вся экономика США под ударом". Вызовут ли пожары в Калифорнии финансовый кризис в стране
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Лев Добрый
Так это же прекрасно, только вот за всё это заплатит весь мир!😱
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18 час.
VO
Vladimir Orekhov
Какой кризис? Вы о чем? Да они уже давно в кризисе, давно банкроты - самая нищая страна в мире давно в страшной долговой яме - и ничего, спокойно нарисуют еще кучку долларов. В очередной раз соберут со всего мира парочку триллиончиков в долг и за его счет спокойно профинансируют и войну вна Украине, и аннексию Гренландии с Панамой. и катастрофу в Калифорнии, и дорогущую военную машину и вообще все, что им захочется... Конгресс благословит а весь мир все это в очередной раз проглотит/профинансирует...
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16 час.
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