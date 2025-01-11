"Вся экономика США под ударом". Вызовут ли пожары в Калифорнии финансовый кризис в стране

VO

Vladimir Orekhov

Какой кризис? Вы о чем? Да они уже давно в кризисе, давно банкроты - самая нищая страна в мире давно в страшной долговой яме - и ничего, спокойно нарисуют еще кучку долларов. В очередной раз соберут со всего мира парочку триллиончиков в долг и за его счет спокойно профинансируют и войну вна Украине, и аннексию Гренландии с Панамой. и катастрофу в Калифорнии, и дорогущую военную машину и вообще все, что им захочется... Конгресс благословит а весь мир все это в очередной раз проглотит/профинансирует...