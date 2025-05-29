Добрый Мир
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Добрый Мир

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The Telegraph: Запад не понял очень важную вещь. Еще один выпад в сторону России обернется катастрофой

The Telegraph: Запад не понял очень важную вещь. Еще один выпад в сторону России обернется катастрофой

© Pixabay Image by Freiheitsjunkie from Pixabay The Telegraph UK | Великобритания Эстонские власти всерьез опасаются российских кораблей после того, как один из них не получилось "досмотреть", пишет The Telegraph.

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