Байден: Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил с предположением, в соответствии с которым бывший глава государства и его главный соперник на выборах лидера страны в 2024 году Дональд Трамп намерен стать диктатором в случае победы.
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