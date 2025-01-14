Российский МИД: у молдавских властей нет аргументов против нас

На высказывание главы молдавской дипломатии Михаила Попшоя, который отказался обсуждать ее заявления, утверждая, что она «не представляет дипломатию», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 января в своем Telegram-канале.
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