Мишустин сбережет зарплаты и накопления россиян

Власти займутся сбережением зарплат, пенсий и накоплений россиян. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о возврате к бюджетному правилу при формировании доходов и расходов государства, что в дальнейшем поможет снизить инфляцию в стране.
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