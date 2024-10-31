Мишустин сбережет зарплаты и накопления россиян

Власти займутся сбережением зарплат, пенсий и накоплений россиян. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о возврате к бюджетному правилу при формировании доходов и расходов государства, что в дальнейшем поможет снизить инфляцию в стране.