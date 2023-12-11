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В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России с понедельника, 11 декабря начали действовать новые правила сдачи заграничных паспортов для россиян с ограниченным правом на выезд из страны, соответствующие правки утвердило правительство РФ, сообщает RT на русском.

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