В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России с понедельника, 11 декабря начали действовать новые правила сдачи заграничных паспортов для россиян с ограниченным правом на выезд из страны, соответствующие правки утвердило правительство РФ, сообщает RT на русском.
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