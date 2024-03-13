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Путин рассказал о помощи «Вагнеру» со стороны Минобороны РФ

Путин рассказал о помощи «Вагнеру» со стороны Минобороны РФ

Российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и «РИА Новости» заявил, что Министерство обороны РФ оказывало поддержку частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», но только как группе из России.

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