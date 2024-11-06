БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Своею собственной рукой»

«Своею собственной рукой»

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Периодически мне пишут некоторые читатели, что им, мол, нужны аргументы в споре с оппонентами в интернете.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
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Alexander Kozlov
Автор забывает, что основная масса граждан каждый день думает о хлебе насущном. Размышлизмами и философией заняты обеспеченные люди, имеющие массу свободного времени. Их не так много.
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Алекс Кузь
Что поможет автору . Автору помогут неэлектронные выборы. Маятник качнется, социальные лифты поползут. Автора назначат редактором канала. Автор поесть, купить себе домик в степи. Жизнь многих наладится.
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