Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Периодически мне пишут некоторые читатели, что им, мол, нужны аргументы в споре с оппонентами в интернете.
«Своею собственной рукой»
Комментарии
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Владимир Соловьев
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19 час.
Alexander Kozlov
Автор забывает, что основная масса граждан каждый день думает о хлебе насущном. Размышлизмами и философией заняты обеспеченные люди, имеющие массу свободного времени. Их не так много.
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19 час.
АК
Алекс Кузь
Что поможет автору . Автору помогут неэлектронные выборы. Маятник качнется, социальные лифты поползут. Автора назначат редактором канала. Автор поесть, купить себе домик в степи. Жизнь многих наладится.
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18 час.
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