84% Of Gen Z Democrats Back Socialism; New Poll Finds Authored by Pedro Rodriguez via The Daily Signal, A groundbreaking new poll conducted ahead of November's midterm elections has uncovered that over 30% of Americans have a favorable view of socialism.
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