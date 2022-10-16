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В Удмуртии подорожала мука и хлеб.

Потребительские цены на пшеничную муку выросли на 16%.В Удмуртии подорожала мука и хлеб. За первые шесть месяцев 2022 года потребительские цены на пшеничную муку выросли на 16%, а хлеб и булочные изделия подорожали на 18%, информирует udm-info.

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