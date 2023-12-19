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Несекретные материалы

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Нефть вновь влияет на газ: цены в Европе резко подскочили из-за ситуации на смежном рынке

Нефть вновь влияет на газ: цены в Европе резко подскочили из-за ситуации на смежном рынке

Атаки со стороны боевиков-хуситов в Красном море, скорее всего, вызовут резкие и сильные искажения на энергетическом рынке и среди других продуктов, транспортировка которых проходит через узкое, подверженное опасности, горлышко мировой торговли.

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