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"Даруем с барского плеча миллиард": Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Всё как в Абхазии

"Даруем с барского плеча миллиард": Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Всё как в Абхазии

Царьград Фото: Царьград Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Общественники уверены, что ситуация развивается точно так же, как в Абхазии: "Даруем с барского плеча миллиард".

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Комментарии
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Андрей Павлов
Как же противно! Сверхдержава, которую пигмеи в грош не ставят и о которую ноги вытирают, еще их и подкармливает в ущерб тем, о ком президент сказал, что они главное богатство России. Зачем было лукавить? И в том, что мы сверхдержава, и в том, что люди богатство.  К богатству так не относятся, а сверхдержава перед пигмеями не лебезит. Ну ладно, у думы рейтинг давно ниже плинтуса, но президент, не реагируя на подобные выбрыконы своих соратников, и свой рейтинг роняет. Или &quot;дедушка старый, ему все равно&quot;, а до выборов еще пять лет, и лапши на уши наварить успеют?
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Владимир Тамбасов
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