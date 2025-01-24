"Даруем с барского плеча миллиард": Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Всё как в Абхазии

Андрей Павлов

Как же противно! Сверхдержава, которую пигмеи в грош не ставят и о которую ноги вытирают, еще их и подкармливает в ущерб тем, о ком президент сказал, что они главное богатство России. Зачем было лукавить? И в том, что мы сверхдержава, и в том, что люди богатство. К богатству так не относятся, а сверхдержава перед пигмеями не лебезит. Ну ладно, у думы рейтинг давно ниже плинтуса, но президент, не реагируя на подобные выбрыконы своих соратников, и свой рейтинг роняет. Или "дедушка старый, ему все равно", а до выборов еще пять лет, и лапши на уши наварить успеют?