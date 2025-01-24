Царьград Фото: Царьград Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Общественники уверены, что ситуация развивается точно так же, как в Абхазии: "Даруем с барского плеча миллиард".
"Даруем с барского плеча миллиард": Таджикистан продолжает выжимать деньги из России. Всё как в Абхазии
Комментарии
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Андрей Павлов
Как же противно! Сверхдержава, которую пигмеи в грош не ставят и о которую ноги вытирают, еще их и подкармливает в ущерб тем, о ком президент сказал, что они главное богатство России. Зачем было лукавить? И в том, что мы сверхдержава, и в том, что люди богатство. К богатству так не относятся, а сверхдержава перед пигмеями не лебезит. Ну ладно, у думы рейтинг давно ниже плинтуса, но президент, не реагируя на подобные выбрыконы своих соратников, и свой рейтинг роняет. Или "дедушка старый, ему все равно", а до выборов еще пять лет, и лапши на уши наварить успеют?
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1 час.
Геннадий Гудков
"...Одно желание спросить, когда же эти "добрые" люди, которые распоряжаются народными деньгами, сядут на долго." ✊🤝❗
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53 мин.
Владимир Тамбасов
У гаранта глаза и уши закрыты - кто-нибудь их откроет или он так и будет спать?
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22 мин.
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