В Архангельской области выбрали подрядчиков для содержания дорог до 2028 года

Итоги отбора подрядчиков для содержания региональных дорог на 2026–2028 годы подвели в Архангельской области: обслуживанием трасс в 19 округах займутся четыре компании — «Автодороги», «Котласское ДРСУ», «Мезенское дорожное управление» и «Севдорстройсервис».
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