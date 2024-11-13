В России снизились цены на квартиры в новостройках

В России с июня цены на квартиры в новостройках снизились на 2%. По итогам октября, сильнее всего стоимость жилья на первичном рынке по сравнению с июнем снизилась во Владивостоке, Красноярске, Омске и Ярославле, следует из данных платформы «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».