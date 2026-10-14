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Новости Липецка

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Бренды России рассказали о Герое Советского Союза из Липецка

Бренды России рассказали о Герое Советского Союза из Липецка

За время войны летчик Борисов совершил более 300 боевых вылетов, участвовал в Сталинградской битве, сражении на Орловско-Курской дуге и освобождении Украины, Белоруссии, Польши, Чехословакии.

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