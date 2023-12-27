Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании соглашение о передаче в собственность России госдачи «Пицунда», сообщил 27 декабря его спикер Лаша Ашуба собравшимся у здания парламента оппозиционерам и общественникам.
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