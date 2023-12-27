ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Демоны Американские , кроме своего интереса им на все плеватьАнтонов рассказал...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️только зарплаты у людей не выросли а с информацией снизилисьУслуги автосервис...
  • Grandad
    Съев 1 кг икры, больше, чем на 1 кг не поправишься!Врач рассказала о...

Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании соглашение о передаче в собственность России госдачи «Пицунда», сообщил 27 декабря его спикер Лаша Ашуба собравшимся у здания парламента оппозиционерам и общественникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх