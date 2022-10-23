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В ЦАР назвали благоприятным присутствие российских военных инструкторов

В ЦАР назвали благоприятным присутствие российских военных инструкторов

Председатель парламента ЦАР Саранджи: присутствие российских военных идет на пользу Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Присутствие российских военных инструкторов в целом можно назвать благоприятным для Центральноафриканской Республики (ЦАР).

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