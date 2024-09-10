В Полежаевском парке подростки в балаклаве и берцах избили школьника Жительница Красносельского района Петербурга написала заявление в полицию с просьбой найти обидчиков ее 14-летнего сына.
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В Полежаевском парке подростки в балаклаве и берцах избили школьника Жительница Красносельского района Петербурга написала заявление в полицию с просьбой найти обидчиков ее 14-летнего сына.