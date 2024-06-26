Эксперт Малоземов рассказал, какая рыба вреднее - вяленая или копченая

В вяленой содержится много соли Многим нравится вяленая или копченая рыба, однако из-за высокого содержания соли такая еда способна навредить здоровью, отметил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.
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