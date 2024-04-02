КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ С 1 апреля нелегитимный президент Украины, а с 21 мая – вообще никто, Зеленский шантажирует… США поражением от России в украинской войне.
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