Генпрокуратура требует вывести ГК "Домодедово" из-под иностранного управления

Генеральная прокуратура России требует признать ничтожными сделки, по которым группа компаний (ГК) «Домодедово», владеющая имущественным комплексом аэропорта «Домодедово», оказалась под иностранным контролем, а их прибыль выводилась в зарубежные юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.