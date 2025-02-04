Генпрокуратура требует вывести ГК "Домодедово" из-под иностранного управления

Генеральная прокуратура России требует признать ничтожными сделки, по которым группа компаний (ГК) «Домодедово», владеющая имущественным комплексом аэропорта «Домодедово», оказалась под иностранным контролем, а их прибыль выводилась в зарубежные юрисдикции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
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