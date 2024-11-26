Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана»

Премьера сериала «Яйба» запланирована на апрель. Новой экранизацией одноименной манги Госё Аоямы, создателя «Детектива Конана» и «Волшебника Кайто» , занимается студия WIT («Атака титанов», «Великий притворщик»).
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