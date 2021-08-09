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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден на встрече будут обсуждать три блока вопросов

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский и Байден на встрече будут обсуждать три блока вопросов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе встречи в Вашингтоне обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

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