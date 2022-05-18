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Великобритания на грани катастрофы: город Истборн планирует объявить чрезвычайное положение

Великобритания на грани катастрофы: город Истборн планирует объявить чрезвычайное положение

Город планирует ввести чрезвычайное положение. «Необходимы срочные меры со стороны властей — они должны понять, что этот кризис превратился в экстренную ситуацию благодаря нашему бездействию», — говорит Член городского совета Джош Бабаринде.

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