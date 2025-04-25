Спецоперация Z: хроника главных военных событий 25 апреля

«Герани-2» накрыли объекты ВСУ в Харькове, миномётный взвод 72-й бригады ГрВ «Юг» накрыл украинских боевиков в лесопосадке, дроны 42-й дивизии уничтожили позиции ВСУ под Ореховом гранатами ТБГ-7В и другие события спецоперации 25 апреля.
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