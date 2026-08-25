Пленный рассказал о стрельбе украинских военных друг по другу

Военные ВСУ порой на фронте принимали сослуживцев за противника и стреляли друг в друга. Об этом сообщил сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении замначальника 3-й заставы 4-го отряда государственной погранслужбы Украины Владислав Богатырев.