Пленный рассказал о стрельбе украинских военных друг по другу

Военные ВСУ порой на фронте принимали сослуживцев за противника и стреляли друг в друга. Об этом сообщил сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении замначальника 3-й заставы 4-го отряда государственной погранслужбы Украины Владислав Богатырев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии