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В Хабаровском крае на пять лет осудили «черного риелтора»

В Хабаровском крае на пять лет осудили «черного риелтора»

Осужденный в Хабаровском крае незаконно наживался на махинациях при сделках с недвижимостью, принадлежащей пенсионерам, а также гражданину с психическим расстройством.

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