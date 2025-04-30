Стало известно, кто не давал Трампу общаться с Путиным

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что в ходе первого президентского срока Дональда Трампа должностные лица работали над тем, чтобы не позволить американскому лидеру общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Economist.