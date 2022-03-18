Шон О’Мэлли согласился стать угловым Петра Яна в бою со Стерлингом

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли обратился к временному чемпиону дивизиона Петру Яну.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх