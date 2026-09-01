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Происшествия

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В Пермском крае полицейские и общественники присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В рамках всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили семьи будущих первоклассников.

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