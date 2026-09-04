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Электроды ESAB OK 67.83 (OK 310Mo-L) — технические характеристики

Электроды ESAB OK 67.83 (OK 310Mo-L) — технические характеристики

Сварочные электроды ESAB OK 67.83 (OK 310Mo-L) предназначены для ручной дуговой сварки высоколегированных аустенитных нержавеющих сталей, включая жаропрочные и коррозионностойкие марки, работающие в условиях высоких температур и агрессивных химических сред.

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