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Глава МИД Ирана предупредил о расширении масштаба войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана предупредил о расширении масштаба войны на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт неизбежно разрастается. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, пишет иранское агентство Tasnim.

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