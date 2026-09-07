Сменивший имидж Трамп позарился на Луну и запустил в Truth Social марафон ИИ-изображений

Президент США Дональд Трамп, похоже, решил расширить границы не только американского влияния, но и собственной политической фантазии.
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